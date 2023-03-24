Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1819

Дата смерти

29.07.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1845

Сын: Pesonen Juho Heikinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Рождение ребёнка
23.07.1848

Сын: Pesonen Pekka Heikinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Pesonen Heikki Heikinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Рождение ребёнка
16.07.1858

Сын: Pesonen Matti Heikinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika

Смерть
29.07.1893

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