Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1819
Дата смерти29.07.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1845
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Рождение ребёнка
23.07.1848
Сын: Pesonen Pekka Heikinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Pesonen Heikki Heikinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Рождение ребёнка
16.07.1858
Сын: Pesonen Matti Heikinpoika
Отец ребёнка: Pesonen Heikki Heikinpoika
Смерть
29.07.1893