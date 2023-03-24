Pesonen Heikki Heikinpoika
Место рожденияKiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения13.04.1806
Дата смерти01.03.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1806
Рождение ребёнка
23.09.1845
Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär
Рождение ребёнка
23.07.1848
Сын: Pesonen Pekka Heikinpoika
Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Pesonen Heikki Heikinpoika
Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär
Рождение ребёнка
16.07.1858
Сын: Pesonen Matti Heikinpoika
Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär
Смерть
01.03.1880