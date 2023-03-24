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Pesonen Heikki Heikinpoika

Место рождения

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

13.04.1806

Дата смерти

01.03.1880

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1806

Отец: Pesonen Heikki Tuomaanpoika

Мать: Pesonen (Könönen) Anna

Рождение ребёнка
23.09.1845

Сын: Pesonen Juho Heikinpoika

Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär

Рождение ребёнка
23.07.1848

Сын: Pesonen Pekka Heikinpoika

Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär

Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Pesonen Heikki Heikinpoika

Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär

Рождение ребёнка
16.07.1858

Сын: Pesonen Matti Heikinpoika

Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Tiina Ristontytär

Смерть
01.03.1880

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