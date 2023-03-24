Pesonen Heikki Heikinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPesonen Heikki Heikinpoika

Pesonen Heikki Heikinpoika

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1854

Отец: Pesonen Heikki Heikinpoika

Мать: Partanen Tiina Ristontytär

Бракосочетание
15.07.1883

Жена: Nissinen Liisa Ollintytär

Рождение ребёнка
01.07.1884

Сын: Pesonen Pekka Heikinpoika

Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär

Рождение ребёнка
10.01.1887

Сын: Pesonen Heikki Heikinpoika

Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär

Рождение ребёнка
28.07.1889

Сын: Pesonen Matti Heikinpoika

Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär

Рождение ребёнка
01.09.1892

Дочь: Anna-Maria Heikintytär

Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär

Рождение ребёнка
06.09.1895

Сын: Pesonen Hemmi Heikinpoika

Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär

Рождение ребёнка
08.08.1898

Дочь: Hilma-Lyydia Heikintytär

Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close