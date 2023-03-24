Pesonen Heikki Heikinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1854
Бракосочетание
15.07.1883
Рождение ребёнка
01.07.1884
Сын: Pesonen Pekka Heikinpoika
Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär
Рождение ребёнка
10.01.1887
Сын: Pesonen Heikki Heikinpoika
Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär
Рождение ребёнка
28.07.1889
Сын: Pesonen Matti Heikinpoika
Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär
Рождение ребёнка
01.09.1892
Дочь: Anna-Maria Heikintytär
Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär
Рождение ребёнка
06.09.1895
Сын: Pesonen Hemmi Heikinpoika
Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär
Рождение ребёнка
08.08.1898
Дочь: Hilma-Lyydia Heikintytär
Мать ребёнка: Nissinen Liisa Ollintytär
Смерть
Неизвестно