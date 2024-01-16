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Малыгин Аркадий Аркадьевич

Место рождения

д. Пестерево, Всесёлая тож

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Малыгин Аркадий Степанович

Мать: Малыгина Митрадора Ивановна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1905

Сын: Малыгин Василий Аркадьевич

Мать ребёнка: Малыгина Павла Лаврентьевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Елизавета Аркадьевна

Мать ребёнка: Малыгина Павла Лаврентьевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Павла Лаврентьевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно
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