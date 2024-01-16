Малыгин Аркадий Аркадьевич
Место рожденияд. Пестерево, Всесёлая тож
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малыгин Василий Аркадьевич
Мать ребёнка: Малыгина Павла Лаврентьевна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елизавета Аркадьевна
Мать ребёнка: Малыгина Павла Лаврентьевна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно