Малыгина Митрадора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Малыгин Аркадий Аркадьевич
Отец ребёнка: Малыгин Аркадий Степанович
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1879
Сын: Малыгин Евгений Аркадьевич
Отец ребёнка: Малыгин Аркадий Степанович
д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно