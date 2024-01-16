Малыгина Павла Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малыгин Василий Аркадьевич
Отец ребёнка: Малыгин Аркадий Аркадьевич
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елизавета Аркадьевна
Отец ребёнка: Малыгин Аркадий Аркадьевич
д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно