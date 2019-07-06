Ослопова (Журавлева) Эльвира Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1938
Дата смерти06.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1938
Отец: Журавлев Сергей
Мать: Журавлева Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.07.1970
Дочь: Инна Алексеевна
Отец ребёнка: Ослопов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ослопов Вадим Алексеевич
Отец ребёнка: Ослопов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2019