Ослопова (Журавлева) Эльвира Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОслопова (Журавлева) Эльвира Сергеевна

Ослопова (Журавлева) Эльвира Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1938

Дата смерти

06.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1938

Отец: Журавлев Сергей

Мать: Журавлева Мария Павловна

Рождение ребёнка
10.07.1970

Дочь: Инна Алексеевна

Отец ребёнка: Ослопов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ослопов Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Ослопов Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ослопов Алексей Степанович

Смерть
06.07.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close