Цыганова (Мезенцева) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Мезенцева) Лидия Михайловна

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.11.1939

Дата смерти

09.05.2016

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Рождение
20.11.1939

Отец: Мезенцев Михаил Иванович

Мать: Трусова Татьяна Михайловна

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1965

Сын: Цыганов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Цыганов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
13.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганов Николай Филиппович

Смерть
09.05.2016
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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