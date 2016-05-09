Цыганова (Мезенцева) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.11.1939
Дата смерти09.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1939
Рождение ребёнка
12.10.1965
Сын: Цыганов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Цыганов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
13.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыганов Николай Филиппович
Смерть
09.05.2016
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область