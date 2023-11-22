Цыганов Николай Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганов Николай Филиппович

Цыганов Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыганов Филипп Иванович

Мать: Цыганова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
12.10.1965

Сын: Цыганов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Цыганова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
13.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыганова Лидия Михайловна

Смерть
1995
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close