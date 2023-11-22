Цыганов Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1965
Сын: Цыганов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Цыганова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
13.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыганова Лидия Михайловна
Смерть
1995
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область