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Евсигней Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

16.10.1841

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Трофим Артемьевич

Мать: Марья Григорьевна

Бракосочетание
03.11.1801

Жена: Марфа Петровна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Артемий Евсигнеевич

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1816

Дочь: Дарья Евсигнеевна

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1821

Сын: Аггей Евсигнеевич

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1830

Сын: Георгий (Егор) Евсигнеевич

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.10.1841
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: натурально
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