Евсигней Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти16.10.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1782
Отец: Трофим Артемьевич
Мать: Марья Григорьевна
Бракосочетание
03.11.1801
Жена: Марфа Петровна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Артемий Евсигнеевич
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1816
Дочь: Дарья Евсигнеевна
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
09.12.1821
Сын: Аггей Евсигнеевич
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
11.04.1830
Сын: Георгий (Егор) Евсигнеевич
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Смерть
16.10.1841
Причина смерти: натурально