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Марья Григорьевна

Место рождения

Городище, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Григорий Терентьевич

Мать: Ирина Лавреновна

Городище, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Артемьевич

Рождение ребёнка
24.06.1779

Сын: Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Артемьевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1782

Сын: Евсигней Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Артемьевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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