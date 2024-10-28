Марья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Григорий Терентьевич
Мать: Ирина Лавреновна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Артемьевич
Рождение ребёнка
24.06.1779
Сын: Иван Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Артемьевич
Рождение ребёнка
03.08.1782
Сын: Евсигней Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Артемьевич
Смерть
Неизвестно