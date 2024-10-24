Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения24.06.1779
Дата смерти23.12.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1779
Отец: Трофим Артемьевич
Мать: Марья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1805
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Власовна
Рождение ребёнка
13.03.1829
Сын: Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Матрена Васильевна (Ивановна)
Смерть
23.12.1835
Причина смерти: от старости