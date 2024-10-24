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Иван Трофимович

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.06.1779

Дата смерти

23.12.1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1779

Отец: Трофим Артемьевич

Мать: Марья Григорьевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Васильевна (Ивановна)

Рождение ребёнка
30.03.1805

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Власовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1829

Сын: Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Матрена Васильевна (Ивановна)

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.12.1835
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от старости

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