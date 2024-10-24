Акулина Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Трофимович
Рождение ребёнка
30.03.1805
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Трофимович
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно