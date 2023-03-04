Счасливцева (Белых) Параскева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдоки Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Счасливцев Сидор Иванович
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мокрецова Майя Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Настасия Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Счасливцев Пахом Иванович
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763