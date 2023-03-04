Счасливцева (Белых) Параскева Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (Белых) Параскева Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдоки Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Счасливцев Сидор Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мокрецова Майя Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Настасия Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Счасливцев Пахом Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Иван Петрович

Смерть
После 1763
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