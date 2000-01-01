Счасливцев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдоки Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Счасливцев Сидор Иванович
Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мокрецова Майя Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Настасия Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Счасливцев Пахом Иванович
Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1748