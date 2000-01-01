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Счасливцев Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Счасливцев Пётр Иванович

Мать: Счасливцева Фёкла Васильева

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдоки Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Счасливцев Сидор Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мокрецова Майя Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Настасия Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Счасливцев Пахом Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Параскева Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счасливцева Параскева Антонова

Смерть
1748
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