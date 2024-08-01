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Каргина Александра Флегонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

08.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Арапов Флегонт Сергеев

Мать: Арапова Марья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каргина) Евдокия Корнилова

Отец ребёнка: Каргин Корнил Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каргина) Надежда Корнилова

Отец ребёнка: Каргин Корнил Иванов

Бракосочетание
15.01.1861

Муж: Каргин Корнил Иванов

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.12.1861

Дочь: Каргина Анна Корнилова

Отец ребёнка: Каргин Корнил Иванов

Рождение ребёнка
07.11.1863

Сын: Каргин Иван Корнилов

Отец ребёнка: Каргин Корнил Иванов

Смерть
08.05.1892
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
В возрасте 53 г от горячки

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