Каргина Александра Флегонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти08.05.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Арапов Флегонт Сергеев
Мать: Арапова Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каргина) Евдокия Корнилова
Отец ребёнка: Каргин Корнил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каргина) Надежда Корнилова
Отец ребёнка: Каргин Корнил Иванов
Бракосочетание
15.01.1861
Муж: Каргин Корнил Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1861
Дочь: Каргина Анна Корнилова
Отец ребёнка: Каргин Корнил Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1863
Сын: Каргин Иван Корнилов
Отец ребёнка: Каргин Корнил Иванов
Смерть
08.05.1892
В возрасте 53 г от горячки