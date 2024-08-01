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Каргин Корнил Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Каргин Иван Гордиев

Мать: Степанида Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каргина) Евдокия Корнилова

Мать ребёнка: Каргина Александра Флегонтова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каргина) Надежда Корнилова

Мать ребёнка: Каргина Александра Флегонтова

Бракосочетание
15.01.1861

Жена: не указана

Бракосочетание
15.01.1861

Жена: Каргина Александра Флегонтова

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.12.1861

Дочь: Каргина Анна Корнилова

Мать ребёнка: Каргина Александра Флегонтова

Рождение ребёнка
07.11.1863

Сын: Каргин Иван Корнилов

Мать ребёнка: Каргина Александра Флегонтова

Смерть
Неизвестно

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