Каргин Корнил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Каргин Иван Гордиев
Мать: Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каргина) Евдокия Корнилова
Мать ребёнка: Каргина Александра Флегонтова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каргина) Надежда Корнилова
Мать ребёнка: Каргина Александра Флегонтова
Бракосочетание
15.01.1861
Жена: не указана
Бракосочетание
15.01.1861
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.12.1861
Дочь: Каргина Анна Корнилова
Мать ребёнка: Каргина Александра Флегонтова
Рождение ребёнка
07.11.1863
Сын: Каргин Иван Корнилов
Мать ребёнка: Каргина Александра Флегонтова
Смерть
Неизвестно