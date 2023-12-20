Петроковская (Лебедева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроковская (Лебедева) Людмила Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.06.1935

Дата смерти

20.12.2023

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1935

Отец: Лебедев Иван Тимофеевич

Мать: Лепехина (Лебедева) Лидия Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
На самом деле место рождения - город Гжатск. Маму увезли из города, так как она родила ребенка будучи очень молодой. Записана в документах, что место рождения Москва
Бракосочетание
Около 1959

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Эмиграция
Около 2013
Смерть
20.12.2023

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