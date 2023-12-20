Петроковская (Лебедева) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.06.1935
Дата смерти20.12.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1935
На самом деле место рождения - город Гжатск. Маму увезли из города, так как она родила ребенка будучи очень молодой. Записана в документах, что место рождения Москва
Бракосочетание
Около 1959
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Эмиграция
Около 2013
Смерть
20.12.2023