Лебедев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти12.11.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1935
Дочь: Петроковская Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Лепехина Лидия Тимофеевна
На самом деле место рождения - город Гжатск. Маму увезли из города, так как она родила ребенка будучи очень молодой. Записана в документах, что место рождения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.11.1995