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Лебедев Иван Тимофеевич

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Место рождения

Коргино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

12.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Коргино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1935

Дочь: Петроковская Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Лепехина Лидия Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
На самом деле место рождения - город Гжатск. Маму увезли из города, так как она родила ребенка будучи очень молодой. Записана в документах, что место рождения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.11.1995
Москва, город федерального значения Москва
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