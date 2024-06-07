Дресвянников Корнило Антонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянников Корнило Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дресвянников Антон Семенович

Мать: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Максим Корнилович

Мать ребёнка: (Дресвянникова) Марфа Епимаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дресвянникова) Марфа Епимаховна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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