(Дресвянникова) Марфа Епимаховна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дресвянникова) Марфа Епимаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Максим Корнилович

Отец ребёнка: Дресвянников Корнило Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Корнило Антонович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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