Дресвянников Антон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Дресвяников Семен Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянников Корнило Антонович
Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянников Семен Антонович
Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянников Максим Антонович
Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянников Алексей Антонович
Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянников Федор Антонович
Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766
Сын: Дресвянников Фока Антонович
Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна
Смерть
Неизвестно