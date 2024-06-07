Дресвянников Антон Семенович 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянников Антон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Дресвяников Семен Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Корнило Антонович

Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Семен Антонович

Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Максим Антонович

Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Алексей Антонович

Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Федор Антонович

Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Дресвянников Фока Антонович

Мать ребёнка: Дресвянникова (Пестова) Устинья Евсевеевна

Смерть
Неизвестно

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