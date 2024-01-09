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Петик Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петик Петр Никитич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Петик Никита Петрович

Отец ребёнка: Петик Петр Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Петик Доминикия Петровна

Отец ребёнка: Петик Петр Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Петик Параскева Петровна

Отец ребёнка: Петик Петр Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Петик Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петик Петр Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1832

Сын: Петик Семен Петрович

Отец ребёнка: Петик Петр Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1835

Сын: Петик Максим Петрович

Отец ребёнка: Петик Петр Никитич

Полевая, Харківська область
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428

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