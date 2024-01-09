Петик Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петик Петр Никитич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Петик Петр Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Петик Доминикия Петровна
Отец ребёнка: Петик Петр Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Петик Параскева Петровна
Отец ребёнка: Петик Петр Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Петик Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петик Петр Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1832
Сын: Петик Семен Петрович
Отец ребёнка: Петик Петр Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Петик Петр Никитич
ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 292. Лл. 427об-428