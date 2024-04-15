Квашнин Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Квашнин Павел Игнатьевич
Мать: Квашнина Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Квашнин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Квашнина Палагея Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Квашнина Палагея Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Арина Григорьевна
Мать ребёнка: Квашнина Палагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно