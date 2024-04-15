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Квашнин Григорий Павлович

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Квашнин Павел Игнатьевич

Мать: Квашнина Анна Кирилловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Квашнин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Квашнина Палагея Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Квашнина Палагея Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Арина Григорьевна

Мать ребёнка: Квашнина Палагея Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашнина Палагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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