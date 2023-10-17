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Квашнина Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Квашнин Зеновий Павлович

Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Арина Павловна

Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Квашнин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Соломонида Павловна

Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Павел Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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