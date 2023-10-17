Квашнина Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Арина Павловна
Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Квашнин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Соломонида Павловна
Отец ребёнка: Квашнин Павел Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно