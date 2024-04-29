Нелидова (Симонова) Анна Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нелидова (Симонова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.01.1739

Дочь: (Нелидова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.1751

Сын: Нелидов Василий Иванович

Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.12.1758

Дочь: (Нелидова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич

с. Клемятино, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1772

Сын: Нелидов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Нелидов Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич

г. Москва, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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