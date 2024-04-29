Нелидова (Симонова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1739
Дочь: (Нелидова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1751
Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.12.1758
Дочь: (Нелидова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич
с. Клемятино, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Нелидов Иван Дмитриевич
г. Москва, Российская Империя
Смерть
Неизвестно