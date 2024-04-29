Нелидов Иван Дмитриевич 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нелидов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1739

Дочь: (Нелидова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
25.12.1751

Сын: Нелидов Василий Иванович

Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
23.12.1758

Дочь: (Нелидова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна

с. Клемятино, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1772

Сын: Нелидов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Нелидов Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна

г. Москва, Российская Империя
Смерть
1820
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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