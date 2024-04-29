Нелидов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
02.01.1739
Дочь: (Нелидова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
25.12.1751
Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
23.12.1758
Дочь: (Нелидова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна
с. Клемятино, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Нелидова (Симонова) Анна Александровна
г. Москва, Российская Империя
Смерть
1820
г. Санкт-Петербург, Российская Империя