Артеменко Степанида Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1896 ст.
Дочь: Артеменко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Артеменко Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.
Сын: Артеменко Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Артеменко Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Артеменко Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно