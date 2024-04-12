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Артеменко Иван Фёдорович

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Артеменко Фёдор Спиридонович

Мать: Артеменко Агриппина Григорьевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Жена: Артеменко Степанида Ильинична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1896 ст.

Дочь: Артеменко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Артеменко Степанида Ильинична

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.

Сын: Артеменко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Артеменко Степанида Ильинична

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.

Сын: Артеменко Иван Иванович

Мать ребёнка: Артеменко Степанида Ильинична

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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