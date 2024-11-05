Беляев Возможно Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Абрам Ефимович
Мать: Матрена Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Беляев Возможно Михаил Иванович
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно