Беляев Возможно Иван Абрамович 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляев Возможно Иван Абрамович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Абрам Ефимович

Мать: Матрена Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Беляев Возможно Михаил Иванович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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