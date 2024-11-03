Матрена Кузьминична 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Ефимович

Рождение ребёнка
11.07.1799 ст.

Сын: Василий Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Ефимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Карпова (Беляева) Наталья Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Ефимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Авдотья Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Ефимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марина Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Ефимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Беляев Возможно Иван Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Ефимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Беляев Матвей Абрамович Абросимович

Отец ребёнка: Абрам Ефимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Ефимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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