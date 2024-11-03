Матрена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
11.07.1799 ст.
Сын: Василий Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Карпова (Беляева) Наталья Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотья Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марина Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Беляев Возможно Иван Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Беляев Матвей Абрамович Абросимович
Отец ребёнка: Абрам Ефимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Ефимович
Смерть
Неизвестно