Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти22.02.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Возможно Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Беляев Возможно Михаил Иванович
Отец ребёнка: Беляев Возможно Иван Абрамович
Смерть
22.02.1859 ст.