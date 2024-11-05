Варвара Ивановна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

22.02.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Возможно Иван Абрамович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Возможно Иван Абрамович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Беляев Возможно Михаил Иванович

Отец ребёнка: Беляев Возможно Иван Абрамович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.02.1859 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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