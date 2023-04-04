Кисловский Лев Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисловский Лев Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кисловский Лев

Мать: Кисловская Анна

Смерть
1907
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