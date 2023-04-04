Кисловский Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисловский Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кисловский Лев Львович

Мать ребёнка: Кисловская Анна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кисловский Андрей Львович

Мать ребёнка: Кисловская Анна

Рождение ребёнка
30.05.1866

Дочь: Надежда Львовна

Мать ребёнка: Кисловская Анна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Вера Львовна

Мать ребёнка: Кисловская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисловский Дмитрий Львович

Мать ребёнка: Кисловская Анна

Смерть
1881
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