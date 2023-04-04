Кисловский Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Кисловская Анна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кисловский Андрей Львович
Мать ребёнка: Кисловская Анна
Рождение ребёнка
30.05.1866
Дочь: Надежда Львовна
Мать ребёнка: Кисловская Анна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Вера Львовна
Мать ребёнка: Кисловская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисловский Дмитрий Львович
Мать ребёнка: Кисловская Анна
Смерть
1881