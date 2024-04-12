Кисловская (Алексеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисловская (Алексеева) Анна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.1831

Дата смерти

04.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кисловский Лев Львович

Отец ребёнка: Кисловский Лев

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кисловский Андрей Львович

Отец ребёнка: Кисловский Лев

Рождение ребёнка
30.05.1866

Дочь: Надежда Львовна

Отец ребёнка: Кисловский Лев

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Вера Львовна

Отец ребёнка: Кисловский Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисловский Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Кисловский Лев

Смерть
04.11.1891
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