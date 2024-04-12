Кисловская (Алексеева) Анна
Место рождения
Дата рождения01.01.1831
Дата смерти04.11.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1831
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Кисловский Лев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кисловский Андрей Львович
Отец ребёнка: Кисловский Лев
Рождение ребёнка
30.05.1866
Дочь: Надежда Львовна
Отец ребёнка: Кисловский Лев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Вера Львовна
Отец ребёнка: Кисловский Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисловский Дмитрий Львович
Отец ребёнка: Кисловский Лев
Смерть
04.11.1891