Бурмистрова (Иванова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова (Иванова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.06.1890

Дата смерти

25.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1890

Отец: Иванов Николай Симионов

Мать: Иванова Феодосия Косьмина

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмистров Андрей Иванович

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.10.1908

Муж: Журихин Егор Алексеев

Рождение ребёнка
25.05.1917

Дочь: Бурмистрова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бурмистров Андрей Иванович

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1923

Дочь: Теселовская Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Бурмистров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бурмистров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бурмистров Андрей Иванович

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1930

Дочь: Горохова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Бурмистров Андрей Иванович

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.03.1970
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

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