Бурмистрова (Иванова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1890
Дата смерти25.03.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1890
Отец: Иванов Николай Симионов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1908
Рождение ребёнка
25.05.1917
Дочь: Бурмистрова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бурмистров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1923
Дочь: Теселовская Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Бурмистров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бурмистров Иван Андреевич
Отец ребёнка: Бурмистров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1930
Дочь: Горохова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Бурмистров Андрей Иванович
Смерть
25.03.1970