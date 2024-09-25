Иванов Николай Симионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Николай Симионов

Иванов Николай Симионов

Место рождения

Хреновое

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Симион

Мать: не указана

Хреновое
Рождение ребёнка
17.05.1874

Дочь: Заволиповская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Косьмина

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1887

Дочь: Тупикина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Косьмина

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1890

Дочь: Бурмистрова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Феодосия Косьмина

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.