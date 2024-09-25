Иванов Николай Симионов
Место рожденияХреновое
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Симион
Мать: не указана
Хреновое
Рождение ребёнка
17.05.1874
Дочь: Заволиповская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Косьмина
Рождение ребёнка
02.04.1887
Дочь: Тупикина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Косьмина
Рождение ребёнка
30.06.1890
Дочь: Бурмистрова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Феодосия Косьмина
Смерть
Неизвестно