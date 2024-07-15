Скалозубенко \\ Андрияш (Слюсаренко) Ксения Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозубенко \\ Андрияш (Слюсаренко) Ксения Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Муж: Скалозубенко Александр Денисович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9K2-Y?i=630&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.

Дочь: Черненко (Скалозубенко) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.10.1891 ст.

Дочь: Скализубенко Синклитикия Александровна

Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.10.1892 ст.

Дочь: (Скализубенко) Зиновия Александровна

Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович

Кровное, Сумська область
Восприемник
23.12.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Григорьевна Слюсаренко
Рождение ребёнка
28.01.1895 ст.

Дочь: (Скализубенко) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31C-R?i=961&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Скалазубенко Мария Александровна

Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович

Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.

Дочь: (Скалозубенко) Мария Александровна

Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZN-2?i=17&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.09.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Григорьевич Слюсаренко
Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Муж: Андрияшенко Карп Степанович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-C?i=383&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.12.1901 ст.

Дочь: Андрияш (Андрияшенко) Варвара Карповна

Отец ребёнка: Андрияшенко Карп Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Андрияшенко Семен Карпович

Отец ребёнка: Андрияшенко Карп Степанович

Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Сын: Андрияшенко Тимофей Карпович

Отец ребёнка: Андрияшенко Карп Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH9-T?i=856&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно

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