Скалозубенко \\ Андрияш (Слюсаренко) Ксения Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Черненко (Скалозубенко) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович
Дочь: Скализубенко Синклитикия Александровна
Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович
Дочь: (Скализубенко) Зиновия Александровна
Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович
Дочь: (Скализубенко) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович
Дочь: Скалазубенко Мария Александровна
Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович
Дочь: (Скалозубенко) Мария Александровна
Отец ребёнка: Скалозубенко Александр Денисович
Дочь: Андрияш (Андрияшенко) Варвара Карповна
Отец ребёнка: Андрияшенко Карп Степанович
Сын: Андрияшенко Семен Карпович
Отец ребёнка: Андрияшенко Карп Степанович
Сын: Андрияшенко Тимофей Карпович
Отец ребёнка: Андрияшенко Карп Степанович