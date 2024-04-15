Скалазубенко Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти02.06.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Смерть
02.06.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CB-R?i=120&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.06.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
на отведенном кладбище | Рождество-Богородичная церковь