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Скалазубенко Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

02.06.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Скалозубенко Александр Денисович

Мать: Скалозубенко \\ Андрияш Ксения Карповна

Смерть
02.06.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CB-R?i=120&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.06.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
на отведенном кладбище | Рождество-Богородичная церковь
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