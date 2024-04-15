Андрияш (Андрияшенко) Варвара Карповна
Место рождения
Дата рождения01.12.1901 ст.
Дата смерти23.07.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901 ст.
Крещение
02.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
23.07.1903 ст.
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHJ-K?i=775&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
24.07.1903 ст.
на кладбище д. Кровной