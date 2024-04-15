Андрияш (Андрияшенко) Варвара Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрияш (Андрияшенко) Варвара Карповна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.12.1901 ст.

Дата смерти

23.07.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901 ст.

Отец: Андрияшенко Карп Степанович

Мать: Скалозубенко \\ Андрияш Ксения Карповна

Кровное, Сумська область
Крещение
02.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
23.07.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHJ-K?i=775&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
24.07.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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