Есин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсин Василий

Есин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Есина (Рыбина) Анна Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есина Мария

Рождение ребёнка
10.10.1954

Дочь: Левина (Есина) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Есина Мария

Рождение ребёнка
15.08.1956

Дочь: Денисова (Есина) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Есина Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.