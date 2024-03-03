Есин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есина Мария
Рождение ребёнка
10.10.1954
Дочь: Левина (Есина) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Есина Мария
Рождение ребёнка
15.08.1956
Дочь: Денисова (Есина) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Есина Мария
Смерть
Неизвестно