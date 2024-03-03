Есина (Рыбина) Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбин Аким
Мать: Рыбина Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погорелова (Есина) Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есин Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есина Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есин Михаил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно