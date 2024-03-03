Есина (Рыбина) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина (Рыбина) Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбин Аким

Мать: Рыбина Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погорелова (Есина) Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есин Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есина Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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