Рыбин Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рыбин Никита Акимович

Мать ребёнка: Рыбина Просковья

Рождение ребёнка
1887

Сын: Рыбин Федор Акимович

Мать ребёнка: Рыбина Просковья

Рождение ребёнка
1896

Сын: Рыбин Николай Акимиович

Мать ребёнка: Рыбина Просковья

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бобринских Аграфена Акимовна

Мать ребёнка: Рыбина Просковья

Рождение ребёнка
1899

Сын: Рыбин Иван Акимович

Мать ребёнка: Рыбина Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есина Анна Акимовна

Мать ребёнка: Рыбина Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Пелагея

Мать ребёнка: Рыбина Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Просковья

Смерть
Неизвестно
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