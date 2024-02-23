Рыбин Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Рыбина Просковья
Рождение ребёнка
1887
Сын: Рыбин Федор Акимович
Мать ребёнка: Рыбина Просковья
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Рыбина Просковья
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бобринских Аграфена Акимовна
Мать ребёнка: Рыбина Просковья
Рождение ребёнка
1899
Сын: Рыбин Иван Акимович
Мать ребёнка: Рыбина Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есина Анна Акимовна
Мать ребёнка: Рыбина Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина Пелагея
Мать ребёнка: Рыбина Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбина Просковья
Смерть
Неизвестно