Есина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Василий

Рождение ребёнка
10.10.1954

Дочь: Левина (Есина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Есин Василий

Рождение ребёнка
15.08.1956

Дочь: Денисова (Есина) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Есин Василий

Смерть
Неизвестно

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