Ксения Родионовна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
10.11.1854
Муж: Мирон Петрович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Дубинина Васса Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Петрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1862
Сын: Трофим Миронович
Отец ребёнка: Мирон Петрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Фомина Степанида Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Петрович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния