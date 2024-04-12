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Ксения Родионовна

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1854

Муж: Мирон Петрович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Дубинина Васса Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Петрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1862

Сын: Трофим Миронович

Отец ребёнка: Мирон Петрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Фомина Степанида Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Петрович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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