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Дубинина Васса Мироновна

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

16.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Мирон Петрович

Мать: Ксения Родионовна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
23.?.1877

Муж: Дубинин Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Зиновия Тимофеевна

Отец ребёнка: Дубинин Тимофей Андреевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Алексеева Евдокия Дубинина

Отец ребёнка: Дубинин Тимофей Андреевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1885

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Дубинин Тимофей Андреевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
16.01.1888
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла во время родов
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