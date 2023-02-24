Дубинина Васса Мироновна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1861
Дата смерти16.01.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Мирон Петрович
Мать: Ксения Родионовна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
23.?.1877
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: Зиновия Тимофеевна
Отец ребёнка: Дубинин Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Алексеева Евдокия Дубинина
Отец ребёнка: Дубинин Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1885
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Дубинин Тимофей Андреевич
Смерть
16.01.1888
умерла во время родов