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Фомина Степанида Мироновна

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Мирон Петрович

Мать: Ксения Родионовна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
20.?.1881

Муж: Фомин Иван Ерастович

Рождение ребёнка
13.09.1882

Сын: Фомин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1884

Сын: Фомин Иван Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1885

Сын: Фомин Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1890

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1891

Сын: Фомин Маркелл Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1894

Сын: Фомин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1897

Сын: Фомин Александр Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1899

Сын: Фомин Антон Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1901

Сын: Фомин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1903

Сын: Фомин Денис Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1904

Дочь: Феодосия Фомина

Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно