Фомина Степанида Мироновна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1863
Отец: Мирон Петрович
Мать: Ксения Родионовна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
20.?.1881
Муж: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
13.09.1882
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
23.03.1884
Сын: Фомин Иван Иванович
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
05.07.1885
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: ?
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
07.04.1890
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
22.12.1891
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
25.05.1894
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
04.02.1897
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
10.01.1899
Сын: Фомин Антон Иванович
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
10.03.1901
Сын: Фомин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
29.05.1903
Сын: Фомин Денис Иванович
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
13.05.1904
Дочь: Феодосия Фомина
Отец ребёнка: Фомин Иван Ерастович
Смерть
Неизвестно