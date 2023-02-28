Фомин Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Никифор Иванович

Фомин Никифор Иванович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1894

Отец: Фомин Иван Ерастович

Мать: Фомина Степанида Мироновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1912

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Кузнецова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1912

Жена: Фомина Прасковья Кузнецова

Рождение ребёнка
08.02.1914

Сын: Фомин Федор Никифорович

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Кузнецова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1915

Дочь: Наталья Фомина

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Кузнецова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close