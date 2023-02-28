Фомин Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1894
Отец: Фомин Иван Ерастович
Рождение ребёнка
08.09.1912
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Кузнецова
Бракосочетание
25.?.1912
Рождение ребёнка
08.02.1914
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Кузнецова
Рождение ребёнка
22.08.1915
Дочь: Наталья Фомина
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Кузнецова
Смерть
Неизвестно