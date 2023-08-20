Иванцов Василий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Василий Прохорович

Место рождения

с. Троицкое, Ивановский р-н, Амурская обл.

Дата рождения

29.12.1914

Дата смерти

02.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1914

Отец: Иванцов Прохор

Мать: не указана

с. Троицкое, Ивановский р-н, Амурская обл.
Рождение ребёнка
06.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванцова Евгения Сергеевна

Зея, город Зея, Амурская область
Смерть
02.08.1982
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