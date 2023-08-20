Иванцов Василий Прохорович
Место рожденияс. Троицкое, Ивановский р-н, Амурская обл.
Дата рождения29.12.1914
Дата смерти02.08.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1914
Отец: Иванцов Прохор
с. Троицкое, Ивановский р-н, Амурская обл.
Рождение ребёнка
06.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванцова Евгения Сергеевна
Зея, город Зея, Амурская область
Смерть
02.08.1982