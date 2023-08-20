Иванцова Евгения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1921
Дата смерти24.01.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1921
Рождение ребёнка
06.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванцов Василий Прохорович
Зея, город Зея, Амурская область
Смерть
24.01.1980
Умерла внезапно от инсульта. Напекла перед эти много булочек, которые в итоге ели на поминках.