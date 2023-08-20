Иванцова Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Евгения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1921

Дата смерти

24.01.1980

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1921

Отец: Фёдоров Сергей Гаврилович

Мать: Фёдорова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
06.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Василий Прохорович

Зея, город Зея, Амурская область
Смерть
24.01.1980
Умерла внезапно от инсульта. Напекла перед эти много булочек, которые в итоге ели на поминках.
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